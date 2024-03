Ein Bus fährt an einem Schlagloch auf dem Mittelweg im Stadtteil Rotherbaum vorbei (Aufnahme mit längerer Verschlusszeit). Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei der Notbremsung eines Linienbusses in Hamburg sind am Samstag vier Menschen verletzt worden. Sie hätten leichte Verletzungen erlitten, bei einem Fahrgast bestehe jedoch der Verdacht einer Armfraktur, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus war demnach von einem Pkw «geschnitten» worden. Der Unfall ereignete sich in der Washingtonallee.