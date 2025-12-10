Vier Verletzte bei Kollision zweier Autos in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind in Hamburg vier Menschen verletzt worden. Zwei 21-Jährige sowie eine 67-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann erlitten am frühen Dienstagabend Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein 23 Jahre alter Mitfahrer blieb demnach unverletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst unklar. Rettungskräfte brachten alle vier ins Krankenhaus.

Der 21 Jahre alte Fahrer geriet nach Polizeiangaben in einem Kurvenbereich mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, in dem der 67-Jährige und die 67-Jährige saßen. Die Straße wurde zeitweise gesperrt. Wie hoch der Schaden sei, sei derzeit unklar.