Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Landkreis Stade

Horneburg (dpa/lni) –

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Transporter im Landkreis Stade sind vier Menschen verletzt worden, darunter auch ein Kleinkind. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei ein 52 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen in Horneburg in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort prallte sein Auto am Mittag frontal in einen entgegenkommenden Transporter.

Der Fahrer des Transporters wurde durch den Unfall eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein drei Jahre altes Mädchen, das neben ihm saß, wurde laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der 52 Jahre alte Autofahrer und sein 13 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht.