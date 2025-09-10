Vier Verletzte bei Brand in Schlachthof – Gefahrgut gefunden

Laatzen (dpa/lni) –

Beim Brand in einem früheren Schlachthof in Laatzen bei Hannover haben vier Feuerwehrleute leichte Verletzungen erlitten. Verbrannte Dämmung des Lagerraums habe eine leichte Blausäurekonzentration freigesetzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die vier Einsatzkräfte hätten ein Unwohlsein verspürt, sie seien ins Krankenhaus gekommen.

Außerdem wurde in dem brennenden Lagerraum ein Fass mit einem unbekannten Gefahrgut entdeckt, weißes Pulver trat aus. Das Fass wurde sicher in einem Überfass gelagert und der Polizei übergeben. Die Feuerwehr war in der Nacht wegen des Feuers im Ortsteil Gleidingen alarmiert worden.

Das Feuer sei «etwas größer» gewesen, daher sei die Alarmstufe erhöht worden, sagte der Sprecher. Einsatzkräfte mit Atemschutz bekämpften den Brand, der schließlich gelöscht wurde. Entstanden war das Feuer den Angaben zufolge in dem Lagerraum, einem Anbau einer Halle, und fraß sich von dort in den ersten Stock hoch. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.