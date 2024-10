Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Seelze gerät in Brand, vier Menschen werden verletzt, drei davon schwer. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Seelze (dpa/lni) –

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Region Hannover sind vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Mehrere Menschen wurden aus dem Wohnhaus in Seelze gerettet, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Alarm wurde ausgelöst, weil aus dem Dach des Hauses dunkler Qualm drang. An der Rückseite des Hauses im Ortsteil Letter schlugen die Flammen drei Meter hoch aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, brennendes Material fiel auf eine darunterliegende Garage. Polizei und Rettungskräfte holten die Bewohner aus dem Haus, die Schwerverletzten kamen ins Krankenhaus.

Nach Angaben des Sprechers brannte nur die Wohnung im zweiten Obergeschoss. Der Qualm, der aus dem Dach drang, war aus der Wohnung zu den Dachluken gezogen. Nach über einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.