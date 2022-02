Vier Verletzte bei Brand eines Gasthofs

Rendsburg (dpa/lno) – Vier Menschen sind bei einem Feuer in einem Gasthof in Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Flammen am Samstag im Wohnbereich des derzeit geschlossenen Betriebs schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Menschen seien mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht worden, zwei weitere Personen seien vor Ort versorgt worden. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit rund 90 Kräften im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-213547/2

Feuerwehrmitteilung