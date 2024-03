Vier Verletzte bei Auseinandersetzung: Polizeieinsatz

Wolfsburg (dpa/lni) –

Eine Auseinandersetzung unter vier Männern hat einen größeren Polizeieinsatz im Bereich Nordkopf in Wolfsburg ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen habe es dabei am späten Samstagabend vier Verletzte gegeben, teilte die Polizei bei X (vormals Twitter) mit. Der Einsatz dauere an, hieß es auf Anfrage. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, man solle den Bereich aber meiden. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.