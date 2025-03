Vier Verdächtige nach Raubüberfall in Untersuchungshaft

Direkt nach einem gewalttätigen Überfall auf einen 71-Jährigen nimmt die Polizei in Neuenhaus (Grafschaft Bentheim) die Tatverdächtigen fest. (Symbolfoto) Friso Gentsch/dpa

Neuenhaus/Osnabrück (dpa/lni) –

Durch das schnelle Eingreifen der Polizei sind nach einem Raubüberfall auf einen 71-Jährigen in der Grafschaft Bentheim vier Verdächtige kurz nach der Tat festgenommen worden.

Die Tat ereignete sich nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag. Zwei Tatverdächtige drangen in das Haus ein, als sich der 71-Jährige allein im Wohnzimmer befand. Der Mann sei von ihnen überrascht, zu Boden gebracht und mehrfach geschlagen worden, hieß es. Er wurde mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zugriff von Polizeistreife

Anschließend durchsuchten sie der Mitteilung zufolge das Haus nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld sowie die Schlüssel eines Autos. Das Fahrzeug konnten sie nicht stehlen, weil weitere geparkte Autos die Ausfahrt blockierten. Sie flohen daraufhin zu einem in der Nähe stehenden Fluchtfahrzeug, in dem zwei weitere Tatverdächtige warteten.

Zeugen seien auf den Einbruch aufmerksam geworden und verständigten die Polizei, hieß es. Eine Polizeistreife in der Nähe wurde von ihrer Leitstelle über den Einbruch informiert. Als die Beamten sahen, dass mehrere dunkel gekleidete Personen in ein Auto einsteigen und flüchten wollten, griffen die Einsatzkräfte ein.

Ermittlungsrichter ordnet Untersuchungshaft an

Die vier Beschuldigten im Alter von 21 bis 26 Jahren wurden am Sonntag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Meppen vorgeführt. Er erließ gegen alle Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle. Ob die vier Männer auch im Zusammenhang mit anderen Gewaltverbrechen stehen, werde noch ermittelt, hieß es.