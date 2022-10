Vier-Tage-Woche wird zunehmend zum Thema

Hannover (dpa/lni) –

Die Vier-Tage-Woche und andere flexible Arbeitszeitmodelle sind ein Trendthema: Auch in Niedersachsen beschäftigen sich einige Unternehmen damit. «Wer sich vor Trends und Neuerungen verschließt, wird langfristig keinen Erfolg haben», sagte Wiebke Krohn, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Lüneburg-Nordostniedersachsen, der mehr als 750 Unternehmen in der Region vertritt. Unter anderem könne damit dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. «Sollten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf ein Arbeitsmodell für eine Vier-Tage-Woche einigen, kann es aus meiner Sicht Vorteile in Bezug auf die Produktivität, Work-Life-Balance, Modernisierung des Geschäftsmodells sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf geben.»

Laut einer Forsa-Umfrage befürworten 71 Prozent der Deutschen ein gesetzliches Recht auf die Vier-Tage-Woche, wie es seit Kurzem in Belgien existiert. Das Gehalt bleibt dort gleich – die Arbeitszeit allerdings auch.