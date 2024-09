Vier Tage volle Clubs bei Hamburger Reeperbahn-Festival

Das Clubfestival auf der Reeperbahn geht am Mittwoch in seine 19. Runde. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In den kommenden vier Tagen steht beim Reeperbahn-Festival in Hamburg wieder die Musik von aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern fast aller Genres im Mittelpunkt. Rund 450 Acts wollen in den Clubs von St. Pauli ihr Können zeigen.

Offiziell eröffnet wird das Reeperbahn-Festival heute Abend (18.00 Uhr). Dann werden im Stage-Operettenhaus neben anderen Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (beide SPD) erwartet. Es sollen zudem die Musikerinnen Alli Neumann und Rachel Chinouriri auftreten.

Rund 45.000 Musikfans erwartet

Bis Samstagabend – wenn der Nachwuchspreis des Festivals an einen von sechs zuvor nominierten Acts vergeben wird – werden rund 45.000 Musikfans in den Clubs, Bars und Restaurants auf dem Kiez unterwegs sein. Darunter sind auch rund 5.000 Fachleute, die sich vernetzen und zu den wichtigen Themen der Branche austauschen, zum Beispiel dem Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Obwohl das Festival mit seinen etwa 80 Spielstätten kein Headliner-Festival ist, stehen auch viele bekannte Namen auf dem Programm. Darunter Juli, Kate Nash, Mighty Oaks, Olli Schulz, Baby Rose und Alli Neumann, die sogar in der Elbphilharmonie auftritt.