Vier Täter überfallen Frauen vor Bremer Supermarkt

Bremen (dpa/lni) – Vier Männer haben in Bremen zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarktes überfallen und eine Handtasche geraubt. Wie die Polizei mitteilte, fingen die mutmaßlichen Täter die beiden Frauen nach Ladenschluss am Samstagabend vor dem Markt im Ortsteil Gröpelingen ab. Die mit Sturmhauben vermummten Männer versuchten nach Angaben von Sonntag, an die Handtaschen der 35-Jährigen und der 49-Jährigen zu gelangen.

Der Ehemann der 49-Jährigen, der seine Frau abholen wollte, kam zur Hilfe. Bei der anschließenden Auseinandersetzung setzten die Räuber Pfefferspray ein. Sie erbeuteten eine Handtasche und flüchteten. Bei dem Überfall wurden die beiden Frauen und der Mann leicht verletzt.

