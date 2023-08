Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Kurve

Upgant-Schott (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Aurich sind am Freitag vier Frauen schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Abend im Bereich einer Kurve in Upgant-Schott, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eine 61-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ihr Fahrzeug prallte mit einem Wagen zusammen, in dem eine 81-jährige Fahrerin sowie eine 87-Jährige und eine weitere Frau saßen. Alle Frauen seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, es bestehe aber keine Lebensgefahr, so die Polizei. An den Autos entstand Totalschaden.