Vier Schulkinder bei Unfall mit Schulbus leicht verletzt

Bruchhausen-Vilsen (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß von einem voll besetzten Schulbus und einem Lastwagen an einer Kreuzung in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) sind vier Schulkinder und der Busfahrer leicht verletzt worden. Die meisten Kinder seien mit einem Schrecken davon gekommen, teilte die Polizei mit. Die vier leicht verletzten Kinder im Alter zwischen 12 und 15 Jahren wurden von Rettungskräften versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Die anderen Kinder wurden demnach von Eltern an der Unfallstelle abgeholt oder mit einem Ersatzbus nach Hause gefahren. In Niedersachsen hatte am Montag nach sechs Wochen Sommerferien der Unterricht wieder begonnen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war es zu dem Zusammenstoß gekommen, als der Fahrer des Busses an der Kreuzung links abbiegen wollte. Dabei hatte er laut den Beamten den Lastwagen übersehen, der dort fuhr. Der Schulbus musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Kreuzung wurde für rund eineinhalb Stunden gesperrt.