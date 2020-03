Vier Polizeistationen wegen Corona-Fall geschlossen

Der Schriftzug «Polizei» ist am einem Revier angebracht. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Northeim (dpa/lni) – Wegen eines Coronavirus-Falles in einer Polizeidienststelle sind vier Polizeistationen im Kreis Northeim geschlossen worden. Ein Polizeibeamter der Dienststelle Nörten-Hardenberg ist nach einem Ski-Urlaub in Österreich positiv auf das Virus getestet worden, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte.

Seit Donnerstag seien die Polizeistationen in Nörten-Hardenberg, Katlenburg, Moringen und Hardegsen geschlossen. «Die Mitarbeiter der betroffenen Polizeistationen arbeiten im Homeoffice oder befinden sich in häuslicher Quarantäne», sagte der Sprecher. Die dienstlichen Aufgaben übernehme vorübergehend die Polizeiinspektion Northeim.