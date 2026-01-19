Vier Menschen mit Kohlenmonoxidvergiftung – Haus gesperrt

20. Januar 2026 0:13
Wann die Bewohner zurück in ihre Wohnungen können, ist unklar. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa
Bremerhaven (dpa/lni) –

Ein Mehrparteienhaus in Bremerhaven ist wegen Kohlenmonoxidaustritts gesperrt worden. Fünf Bewohner, davon vier mit einer Kohlenmonoxidvergiftung, wurden nach einer ersten Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

17 Menschen befanden sich in dem Gebäude, bevor es evakuiert wurde. Mehrere von ihnen klagten über Schwindel, Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein. Bei der Messung stellte die Feuerwehr im gesamten Haus eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration fest. Ein Grund für die hohe Gaskonzentration im Gebäude wurde bislang nicht gefunden, wie es hieß. Der Energieversorger trennte das Wohnhaus vom Gasanschluss. Nachbarhäuser waren nicht davon betroffen.

Die Bewohner des Hauses kamen nach Angaben der Feuerwehr vorübergehend bei Freunden oder Familie unter. In Fällen, in denen das nicht möglich war, organisierte die Polizei eine Unterkunft. Über das weitere Vorgehen entscheidet den Angaben zufolge der Eigentümer des Hauses.

