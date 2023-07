Vier Menschen bei Unfall in Meppen verletzt

Meppen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Meppen (Landkreis Emsland) sind vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein Autofahrer wollte auf der B402 in Fahrtrichtung Haselünne abbiegen und kam wegen des Gegenverkehrs zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem Auto am Donnerstagabend auf das Fahrzeug auf. Drei Insassen des vorderen Wagens wurden schwer verletzt, ein weiterer Insasse blieb unverletzt. Die Fahrerin des auffahrenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war am Freitag noch unklar.