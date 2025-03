Vier Menschen bei Unfall auf A21 schwer verletzt

Daldorf (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der Autobahn 21 sind in Schleswig-Holstein am Nachmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Ein mit vier Menschen besetzter Wagen war zwischen den Anschlussstellen Daldorf und Trappenkamp (Kreis Segeberg) auf ein Stauende aufgefahren, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Der Unfall ereignete sich gegen 14.31 Uhr. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Die A21 musste in Richtung Süden voll gesperrt werden, sagte die Sprecherin. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Verletzten erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere bis lebensgefährliche Verletzungen. Wann die A21 in Richtung Süden wieder freigegeben wird, war am späten Nachmittag unklar.