Vier Menschen bei Brand in Hochhaus in Uetersen verletzt

Uetersen (dpa/lno) – Bei einem Wohnungsbrand in Uetersen (Kreis Pinneberg) sind am Dienstagabend vier Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung beziehungsweise Schock in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Streifenwagen-Besatzung hatte gegen 21.15 Uhr offene Flammen im Balkonbereich im 13. Stock beobachtet. Beamte räumten daraufhin das fünfzehnstöckige Gebäude. Feuerwehrleute löschten den Brand.

Durch Rauch und Löschwasser sind 14 der 126 Wohnungen derzeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden von der Stadt anderweitig untergebracht. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.