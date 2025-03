Vier Leichtverletzte nach Theaterbrand in Harburg

Die Hamburger Feuerwehr hat einen Brand in einem kleinen Theater in Stadtteil Harburg gelöscht. Marcus Golejewski/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem kleinen Theater in Hamburg-Heimfeld sind vier Menschen leicht verletzt worden. Die drei Erwachsenen und ein Kind seien mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Als der Brand ausbrach, habe keine Vorstellung in dem Theater im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stattgefunden. Die Feuerwehr rettete zwei Personen aus dem ersten Obergeschoss und eine Katze aus dem zweiten. Zuvor hatten Polizisten bereits zwei andere Menschen aus dem Haus in Sicherheit gebracht.

Der Bühnenbereich des Theaters habe in Vollbrand gestanden. Die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr waren mit 60 Kräften im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag. Insgesamt 13 Menschen mussten das Haus verlassen. Ob und wann sie zurückkehren können, konnte der Feuerwehrsprecher nicht sagen.

Auch die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Zunächst hatten Medien über den Brand berichtet. Die Bühne hat sich nach eigenen Angaben auf Horrorstücke spezialisiert.