Vier junge Männer nach Tankstellenüberfällen festgenommen

Kiel/Flintbek (dpa/lno) –

Nach einer Serie von Raubüberfällen auf Tankstellen im Norden hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Die Männer sollen in den vergangenen Wochen mit Waffen drei Tankstellen in Kiel und Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde überfallen haben. Dabei sollen sie Geld und Zigaretten geraubt haben, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto mit gestohlenen Kieler Kennzeichen.

Am Samstagabend gerieten zwei Tatverdächtige mit dem Wagen in eine Verkehrskontrolle. Weil es Beschädigungen am Fahrzeug gab, erhärtete sich der Verdacht, dass es sich dabei um das Fluchtfahrzeug des Tankstellenraubes in Flintbek handelte.

Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme der beiden 17- und 18-Jährigen an. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen trafen Polizisten auf einen 19-Jährigen, der ebenfalls im Verdacht steht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Gegen alle drei Männer wurde Haftbefehl erlassen, sie kamen in eine Jugendanstalt. Außerdem stellte sich ein weiterer 18 Jahre alter Mann bei der Polizei, auch er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Es wird ermittelt, ob die vier noch für weitere Raubstraftaten infrage kommen.