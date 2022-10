Vier Jahre Kutscherführerschein: Unfälle vermeiden

Uelzen (dpa/lni) –

Wer eine Kutsche lenkt, kann viel falsch machen. Damit es weniger Unfälle gibt, ist vor vier Jahren ein Kutschenführerschein eingeführt worden. Vorher gab es das Fahrabzeichen, das den Turniersport im Fokus hatte. Seitdem wurden bundesweit 22.000 Ausweise ausgestellt. «Die Nachfrage ist höher als das Angebot», sagt Thomas Ungruhe von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Warendorf (Nordrhein-Westfalen). Auch die Versicherungen drängten auf mehr Fachkenntnis im Umgang mit Pferd und Kutsche. Etwa sechs bis acht Teilnehmer könnten einen Lehrgang gemeinsam machen, die Logistik auf einer Anlage sei eine gewisse Herausforderung.

In Uelzen gibt es neuntägige Lehrgänge – die Zeit reicht fast nicht aus. Fahrlehrer Klaus-Dieter Gärtner bildet seit mehr als 30 Jahren an seinen Zwei- und Vierspännern aus und saß mit in der Kommission für den Kutschenführerschein A Privatperson. Die meisten seiner Kunden sind sportlich aktiv mit den Pferden, nur ein kleiner Prozentsatz macht es aus Vergnügen für die Entspannung. «Es sieht alles so leicht aus, aber bundesweit passieren im Jahr viele Unfälle», sagte der 71-Jährige. Seit der Einführung des Kutschenführerscheins seien sie zurückgegangen.