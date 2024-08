Vier Brüder nach Angriff an Volkshochschule in U-Haft

Wedel (dpa/lno) –

Einen Monat nach der Messerattacke auf einen Musiklehrer der Volkshochschule in Wedel bei Hamburg sind vier tatverdächtige Brüder in Untersuchungshaft genommen worden. Eine Richterin am Amtsgericht Itzehoe habe den 15, 19 und zwei 21 Jahre alten Männern am Mittwoch die Haftbefehle wegen des Verdachts auf versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verkündet, teilte die Polizei mit. Zuvor seien sie von der Mordkommission festgenommen worden.

Die Brüder waren bereits kurz nach der Tat am 22. Juli vorläufig festgenommen worden, dann aber wieder auf freien Fuß gekommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen habe sich nunmehr ein dringender Tatverdacht ergeben, teilte die Polizei mit. Als Mordmerkmal komme Heimtücke in Betracht, hieß es. Vor der Haftrichterin hätten sich die vier Syrer nicht zu der Tat geäußert.

Der 67 Jahre alte Musikdozent aus Tornesch (Kreis Pinneberg) war auf dem Parkplatz der Volkshochschule Wedel durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zu den Hintergründen der Tat und in welcher Beziehung Täter und Opfer standen, wollte eine Polizeisprecherin keine Angaben machen.