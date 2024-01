Vier Brände innerhalb weniger Minuten in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (dpa/lni) –

Die Feuerwehr in Wolfenbüttel musste innerhalb kürzester Zeit zu gleich vier Bränden ausrücken. Zunächst habe es am frühen Samstagmorgen in einem Carport gebrannt, teilte die Polizei mit. Zwei darin geparkte Autos brannten komplett aus. Nur kurze Zeit später stand wenige Straßen weiter ein weiterer Wagen in Flammen. Wieder ein paar Minuten später brannten zwei weitere Autos aus und ein dritter Wagen wurde durch das Feuer beschädigt. Schließlich mussten die Einsatzkräfte auch noch eine brennende Leuchtreklame an einer leerstehenden Gaststätte löschen.

Alle Brände ereigneten sich nach Angaben der Polizei innerhalb von rund 20 Minuten im Osten des Stadtgebietes nur hunderte Meter voneinander entfernt. Die Ursachen waren zunächst noch ungeklärt.