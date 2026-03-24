Vier Brände in einer Nacht – Polizei prüft Zusammenhang

Nach vier Bränden in Lingen prüft die Polizei, ob es Verbindungen gibt. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Lingen (dpa/lni) –

In Lingen hat es in der vergangenen Nacht nach Angaben der Polizei vier Brände an unterschiedlichen Orten gegeben. Die Ermittler prüfen einen möglichen Zusammenhang und bitten um Zeugenhinweise.

Zunächst habe ein Passant eine brennende Papiertonne gemeldet, teilte die Polizei mit. Wenige Minuten später sei auf einem Parkplatz ein Altkleidercontainer durch ein Feuer vollständig zerstört worden.

Feuer griff auf ein angrenzendes Einfamilienhaus über

Rund eine Stunde später musste die Feuerwehr laut Polizeiangaben erneut ausrücken: Auf einem unbewohnten Grundstück habe eine mobile Toilettenanlage gebrannt. Kurz darauf habe eine Mülltonne unter einem Carport in Flammen gestanden. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Einfamilienhaus über. Verletzt worden sei jedoch niemand.

Zur Höhe des Schadens liegen bislang keine Angaben vor. Ob die vier Brände miteinander in Zusammenhang stehen, ist nach Polizeiangaben Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.