Pinneberg (dpa/lno) –

Am S-Bahnhof Thesdorf in Pinneberg sind zwei Autos in Brand geraten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden zwei weitere Fahrzeuge auf dem Parkplatz durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Es sei ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.