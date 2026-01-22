Vielfältige Feiern zum 80. Geburtstag Schleswig-Holsteins

Kiel (dpa/lno) –

Das Land zwischen den Meeren wird 80 Jahre alt und feiert sich mit zahlreichen Veranstaltungen. «Wir haben allen Grund zum Feiern», sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und stellte ein Programm vor, das viele Landesteile und Akteure einbezieht. Im Mittelpunkt steht ein Festakt in der Winkelscheune des Freilichtmuseums Molfsee am 25. August, zwei Tage nach dem eigentlichen Geburtstag des Landes, das am 23. August 1946 auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs gegründet worden war.

Zusammenhalt ist ein Wesensmerkmal Schleswig-Holsteins

«Schleswig-Holstein ist identitätsstiftend», so Günther. Viele Menschen seien stolz darauf, in diesem Land zu leben und das zu leben, was das Land auszeichne: «großen Zusammenhalt, miteinander, nicht gegeneinander, in Krisen auch zusammenstehen. Und deswegen glaube ich, ist das für viele Menschen wirklich ein Grund zur Freude und auch ein Grund, daran teilzunehmen».

Bereits am 18. August wird Günther ebenfalls in Molfsee zur Verleihung des Landesordens 80 ehrenamtlich tätige Bürger aus allen Teilen des Landes empfangen – «stellvertretend für die vielen Menschen, die Schleswig-Holstein jeden Tag lebenswert und den Alltag von Mitbürgerinnen und Mitbürgern einfacher machen», so Günther.

Der Ministerpräsident plant Wanderungen im Land

Der Ministerpräsident plant für Anfang August eine Wanderung durch verschiedene Naturparke des Landes. Insgesamt möchte er dabei 80 Kilometer vor allem zu Fuß zurücklegen. Wer mag, kann der Planung zufolge ohne große Anmeldung ein Stück mitwandern. «Es wird immer zwischendurch auch Begegnungspunkte geben, wo wir eine Pause machen, wo man etwas besichtigt, wo man ins Gespräch kommt.»

Das Land stellt 50.000 Euro bereit, um Projekte rund um den Geburtstag mit jeweils 2.500 Euro zu fördern. Gesucht werden Projekte, die Menschen zusammen- und miteinander ins Gespräch bringen. Bewerbungen sind noch bis zum 28. Februar möglich. Insgesamt plant die Landesregierung mit Kosten von rund 140.000 Euro für den Landesgeburtstag – ein aus Günthers Sicht angemessener Betrag. «Wir haben wirklich geguckt, dass wir das auf einen niedrigen Kostenrahmen begrenzen.»

Kabinettssitzungen in verschiedenen Orten

Mit seinem Kabinett will Günther in diesem Jahr nicht nur in Kiel, sondern an verschiedenen Orten des Landes bei Vereinen, Initiativen und Einrichtungen tagen. Den Anfang macht die Ministerrunde am 24. März in nordfriesischen Hattstedt, wo es vor allem um Kultur- und Minderheitenpolitik gehen soll.

Für alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr soll in Kürze im Internet ein Veranstaltungskalender freigeschaltet werden