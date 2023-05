Viele Zugausfälle auf Bahnstrecke Kiel-Lübeck-Lüneburg

Lübeck (dpa/lno) –

Auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lüneburg ist es am ersten Mai-Wochenende zu zahlreichen Zugausfällen gekommen. Gleich an zwei verschiedenen Stellen hätten Bauzäune auf den Gleisen gelegen, wodurch zwei Züge entgleist seien, sagte eine Sprecherin des Streckenbetreibers Erixx am Donnerstag. Dadurch sei es zu Ausfällen und Verspätungen gekommen.

Zu weiteren Ausfällen war es nach Angaben der Sprecherin gekommen, weil sich eine Reihe von Triebfahrzeugführern kurzfristig krankgemeldet hatten. Ein Ersatzverkehr mit Bussen habe nicht für alle ausgefallenen Züge bereitgestellt werden können.

Bereits Anfang des Jahres war es über mehrere Wochen wiederholt zu Zugausfällen auf der Strecke gekommen, weil dem Unternehmen Erixx nach eigenen Angaben Lokführer fehlten. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» über die aktuelle Zugausfälle berichtet.