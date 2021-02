Regionale Bahnverbindungen fallen bis Sonntagmittag aus

Eine Lokomotive der Deutschen Bahn steht bei Schneefall auf einem Gleis im Hauptbahnhof Hannover. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Starker Schneefall und eingefrorene Weichen behindern den regionalen Bahnverkehr in Niedersachsen deutlich. Voraussichtlich bis 13.00 müssten mehrere Verbindungen ausfallen, teilte der regionale Bahnbetreiber Metronom am Sonntag mit. Betroffen seien die Metronom-Strecken Hannover-Göttingen und Hannover-Uelzen sowie die Enno-Verbindungen Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim und Wolfsburg-Gifhorn-Hannover. Außerdem fielen die Erixx-Strecken Bad Harzburg-Goslar-Hannover, Bad Harzburg-Braunschweig und Braunschweig-Gifhorn-Uelzen aus. Auf den anderen Strecken laufe der Zugverkehr, allerdings teils mit «größeren Einschränkungen».

Abellio Rail Mitteldeutschland stoppte am Sonntagmorgen wegen des starken Schneefalls seinen Zugverkehr vorübergehend, betroffen waren unter underem die gesamte Harzregion sowie die Verbindungen von Stendal und Magdeburg in Richtung Wolfsburg. Zuvor war bekanntgeworden, dass unter anderem der gesamte S-Bahn-Verkehr in Hannover bis etwa 10.00 Uhr stillstehen soll, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auch der Verkehr im Harz-Weser-Netz falle voraussichtlich am Vormittag aus. Betroffen seien unter anderem Züge mit Halt in Braunschweig, Göttingen, Nordhausen, Bad Harzburg oder Salzgitter-Lebenstedt.

In der Nacht hatte es mehrere Zugausfälle bei der Deutschen Bahn gegeben. Betroffen waren Verbindungen von und nach Hameln, Hildesheim, Nienburg und Celle. Schon im Vorfeld hatte die Deutsche Bahn witterungsbedingt mehrere Fernverbindungen im Norden Deutschlands abgesagt.

© dpa-infocom, dpa:210207-99-334589/4

Metronom-Meldungen