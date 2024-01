Viele Zahnarztpraxen bleiben geschlossen

Eine Kinderzahnärztin untersucht ein dreijähriges Kind in einer Kinderzahnarztpraxis. Julian Stratenschulte/dpa

Celle/Emden (dpa/lni) –

Viele Zahnarztpraxen in Niedersachsen bleiben am Donnerstag geschlossen. Schwerpunkte der Praxisschließungen sind nach Verbandsangaben Ostfriesland und der Landkreis Celle. Es wird damit gerechnet, dass eine dreistellige Zahl an Praxen geschlossen bleibt. Eine Notfallversorgung soll gesichert sein.

Nach Angaben des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte in Niedersachsen fordern die Medizinerinnen und Mediziner eine höhere Vergütung. Manche gesetzlichen Krankenkassen zahlten weniger für zahnärztliche Leistungen als andere.

Vom Bundesgesundheitsministerium fordert der Verband die sofortige Zurücknahme der Budgetierung, wie der Landesvorsitzende in Niedersachsen, Markus Braun, mitteilte. Diese Vergütungspraxis gefährde die Zahnmedizin und den Berufsstand, sagte Braun, der niedergelassener Zahnarzt in Celle ist. Weitere Forderungen sind der Abbau der Bürokratie im Praxisalltag sowie eine sichere, dem Datenschutz entsprechende Digitalisierung.