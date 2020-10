Viele Wolken und Schauer in Hamburg und Schleswig-Holstein

Regentropfen hängen an einem Geländer. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Der Herbst zeigt sich in Hamburg und Schleswig-Holstein in den nächsten Tagen von seiner ungemütlichen Seite. Es werden viele Schauer und starke Bewölkung erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nach einem unbeständigen Mittwoch mit Auflockerungen dominieren am Donnerstag an der See Schauer und einzelne Gewitter. Später zieht der Regen auch weiter ins Landesinnere. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 12 Grad.

In der Nacht zu Freitag breitet sich der Regen laut DWD weiter aus. Es ist mit Tiefstwerten um 8 Grad zu rechnen. Am Freitag wird erneut eine starke Bewölkung und viel Regen bei Höchsttemperaturen um 14 Grad erwartet.

Vorhersage DWD