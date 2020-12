Viele Wolken, Regen und etwas Schnee im Norden erwartet

Eine Person läuft mit einem Regenschirm auf einem Gehweg. Foto: Tom Weller/dpa

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg und Schleswig-Holstein werden in den kommenden Tagen viele Regenschauer und sogar etwas Schnee erwartet. Am Montag bleibt es den ganzen Tag über bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es kann immer wieder einzelne Schauer geben. Tagsüber werden Temperaturen von bis zu sechs Grad erreicht. Nachts kühlt es sich dann auf bis zu null Grad ab und es kann vereinzelt schneien.

Am Dienstag bleibt es bewölkt und regnerisch, teilweise kann es auch Schneeschauer geben. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad. Nachts werden Werte um den Gefrierpunkt erreicht.

Und auch am Mittwoch zeigt sich die Sonne nur sehr selten. Bei Höchstwerten zwischen drei und fünf Grad regnet es tagsüber und auch in der Nacht fast überall.