Viele Wolken am Dienstag in Hamburg und Schleswig-Holstein

Wolken leuchten im Abendlicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich am Dienstag von seiner wolkigen Seite. Am Vormittag kann es dazu örtlich auch regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf werden von Norden her Aufheiterungen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 Grad auf Sylt und 18 Grad in Hamburg. In der Nacht zum Mittwoch ist es laut DWD gering bewölkt oder klar. Am Morgen müsse mit Nebelfeldern gerechnet werden. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad.