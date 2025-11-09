Viele Verletzte nach Gasunfall in Betrieb

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Firma für Obstverarbeitung in Hamburg sind bei einem Austritt von Gas mindestens 27 Mitarbeitende verletzt worden, zwei davon schwer. Die bislang noch unbekannte Substanz sei nach ersten Erkenntnissen wegen eines Fehlers bei der Anwendung entwichen, wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der Vorfall passierte am Sonntag.

Zunächst habe der Verdacht bestanden, dass es sich um Chlordioxid gehandelt habe, das habe sich nicht bestätigt. Chlordioxid ist ein giftiges Gas, das in der Lebensmittelherstellung zur Desinfektion von Trinkwasser benutzt wird.