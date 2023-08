Viele Veranstaltungen zur Internationalen Fledermausnacht

Bonn (dpa) –

Zur Internationalen Fledermausnacht vom 26. auf den 27. August werden in ganz Deutschland zahlreiche Veranstaltungen in allen Bundesländern angeboten. Es gibt Führungen, Vorträge und Ausstellungen – das Angebot reicht von einer Fledermaussafari in Hohwacht an der Ostsee in Schleswig-Holstein bis zur Fledermausführung im bayerischen Benediktbeuern. Die 27. Internationale Fledermausnacht wird in weltweit 38 Ländern organisiert, in Deutschland von der Umweltorganisation Nabu.

Aus Sicht von Matthias Göttsche vom Fledermaus-Monitoring Schleswig-Holstein sind die jährlichen Fledermausnächte sehr wichtig: «Es bringt diese Tiere in die Öffentlichkeit.» Damit werde auch Aufmerksamkeit auf die Bedrohungen etwa der Biodiversität gelenkt. «Heute hat das noch mehr Gewicht bekommen, weil Fledermäuse ein Indikator sind, sie brauchen als Insektenfresser gute Lebensräume. Wenn es den Fledermäusen schlecht geht, geht es der Landschaft auch sehr schlecht.»