Viele Prominente bei Eröffnung von «The Mystery of Banksy»

Hamburg (dpa/lno) –

Er ist einer der bekanntesten Straßenkünstler der Welt, aber keiner weiß, wer er wirklich ist: Banksy. Von Freitag an widmet sich eine Ausstellung in Hamburg dem Street-Art-Künstler, der mit seinen Werken mittlerweile Millionen Euro erzielt. Bei der Eröffnung der Schau «The Mystery of Banksy – A Genius Mind» am Donnerstagabend im ehemaligen Galeria-Kaufhof in der Mönckebergstraße waren auch zahlreiche Prominente zu Gast, darunter unter anderem Fernsehmoderator Andreas Türck sowie die Schauspieler Sven Martinek, Carsten Spengemann, Jessica Stockmann und Lilli Hollunder mit ihrem Ehemann René Adler.

In der Ausstellung sind rund 150 Werke zu sehen, darunter Graffitis, Drucke, Fotos, Skulpturen und Videoinstallationen, die fast alle reproduziert wurden. Der Rundgang zeigt Banksy als Künstler, der gesellschaftliche und politische Themen aufgreift, etwa das Leid von Menschen auf der Flucht. Und er kommentiert vieles mit Humor. So wurde der Londoner U-Bahn-Waggon nachgebaut, den Banksy im Sommer 2020 mit Ratten und Coronamasken besprüht hatte.