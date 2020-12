Viele Präsenz-Gottesdienste in der Nordkirche abgesagt

Eine Frau hat sich beim Gottesdienst hingesetzt. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Schwerin/Hamburg/Kiel (dpa) – In der Nordkirche sind wegen der Corona-Pandemie viele Präsenz-Weihnachtsgottesdienste abgesagt worden. Dies sei regional in den 13 Kirchenkreisen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern teils sehr unterschiedlich, sagte ein Kirchensprecher der Nordkirche der Deutschen Presse-Agentur.

Etwa 90 Prozent der Präsenz-Gottesdienste über Weihnachten seien in den Kirchenkreisen Dithmarschen und Rantzau-Münsterdorf abgesagt. In einigen Kreisen bestehe noch etwa die Hälfte des Angebotes und in Mecklenburg-Vorpommern sind es etwa zwei Drittel des Angebotes.

Die evangelischen Innenstadtgemeinden in Lübeck – dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen über 200 pro 100 000 Einwohner – haben alle Präsenz-Gottesdienste über Weihnachten bis zum 10. Januar abgesagt.

Die Nordkirche setze neben Präsenzgottesdiensten auf digitale Angebote im Internet, Fernsehgottesdienste und alternative Formate, sagte der Kirchensprecher. So hat die Nordkirche alle Menschen dazu aufgerufen an Heiligabend um 20.00 am offenen Fenster oder Balkon gemeinsam das wohl bekannteste Weihnachtslied «Stille Nacht, heilige Nacht» zu singen. «Weihnachten findet statt», betonte der Kirchensprecher.