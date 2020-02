Viele Politikerinnen und Politiker erleben Anfeindungen

Bremen (dpa/lni) – Viele Politikerinnen und Politiker aus dem Bundesland Bremen sind nach einer Umfrage von Radio Bremen im vergangenen Jahr beschimpft, beleidigt und bedroht worden. Der Sender fragte nach eigenen Angaben knapp 500 Frauen und Männer aus der Landes- und Kommunalpolitik an, 230 Politikerinnen und Politiker aus Bremen und Bremerhaven beteiligten sich an der Befragung. Die Hälfte von ihnen berichtete von mindestens einer Anfeindung. «Neun Prozent gaben an, mehr als zehn Mal betroffen gewesen zu sein», teilte der Sender am Dienstag mit. «Einzelne nannten sogar 100 oder mehr Fälle.» Der Umfrage zufolge waren Politikerinnen und Politiker aller Parteien betroffen.

Mitteilung von Radio Bremen