Viele Passagiere am Flughafen: Ausfälle sorgen für Unmut

Flugreisende gehen durch das Abflugterminal 1 und stehen in einer langen Schlange an einem Check-In Schalter. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Kurz vor dem Start der Herbstferien im Norden ist die Lage auf dem Hamburger Flughafen übersichtlich. «Der Morgen ist eigentlich ganz gut gelaufen trotz des ersten Ansturms. Ich glaube, dass sich die Passagiere darauf eingestellt haben, dass etwas mehr los sein kann und sie entsprechend früher da sind», sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Für Freitag standen 130 Starts und 130 Landungen auf dem Flugplan. Der 1. Oktober und der 15. Oktober gelten beim Flughafen als die verkehrsreichsten Tage. «Das ist jetzt die reisestärkste Zeit, die wir in der Corona-Zeit je hatten.»

Für Unmut bei einigen Fluggästen hatte am Freitagmorgen der Ausfall von zwei Eurowings-Flügen geführt. So waren Flüge nach Köln und nach Düsseldorf gestrichen worden, weil dort das Kabinenpersonal gestreikt hatte. Für einige Passagiere waren das die Anschlussflüge zum Flieger in den Urlaubsort. Die Fluggäste seien umgebucht worden.

Am Wochenende starten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Herbstferien. In den ersten beiden Oktoberwochen erwartet der Flughafen bis zu 450.000 Passagiere. Das ist weniger als die Hälfte der Passagiere, die in den Herbstferien 2019 auf dem Flughafen unterwegs waren und gleichzeitig mehr als doppelt so viele wie in den Herbstferien 2020. Die beliebtesten Ziele sind den Angaben zufolge Mallorca, Barcelona, Antalya sowie Kreta und Rhodos.

Weil das Aufkommen dabei vor allem am Morgen und am Wochenende hoch ist, wird allen Reisenden ein Vorabend-Check-In empfohlen. An Spitzentagen sollen die Terminals bereits am Morgen um 3.15 Uhr geöffnet werden, und es wird empfohlen, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-439577/2