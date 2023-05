Viele historische Mühlen am Pfingstmontag geöffnet

Hannover (dpa/lni) –

Anlässlich des Deutschen Mühlentags öffnen am Pfingstmontag knapp 170 historische Mühlen in Niedersachsen und Bremen ihre Türen für Besucher. Die Betreiber bringen Flügel, Wasserräder oder Motoren zum Laufen, bieten Führungen an und veranstalten Aktionen oder Feste, wie die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. mitteilte.

Mit dabei sind sind unter anderem die Wassermühle «Nackte Mühle» in Osnabrück, die Windmühle Oberneuland in Bremen, die Motormühle Blumenhagen in Edemissen (Landkreis Peine) und das Museumsdorf Cloppenburg. Nach einer längeren Sanierungspause wird außerdem das Internationale Mühlenmuseum in Gifhorn wieder geöffnet. 13 Mühlen aus elf verschiedenen Ländern können hier besichtigt werden.

«Konkret möchten wir historische Mühlen und damit einen Baustein unserer kulturellen Identität schützen und bewahren», teilte DGM-Präsident Johannes Weinig mit. «Dies bedeutet am Mühlentag insbesondere Technikgeschichte, Geschichten und Zeitgeist an authentischen Orten der Erinnerung lebendig darzustellen.»

Der Deutsche Mühlentag findet traditionell am Pfingstmontag statt. Bereits zum 30. Mal richtet die DGM ihn in diesem Jahr aus. Bundesweit nehmen rund 700 Mühlen teil.