Viele Hinweise zu Vermisstem nach «Aktenzeichen XY»-Beitrag

Eckernförde (dpa/lno) –

Nach einem Beitrag in der ZDF-Reihe «Aktenzeichen XY… Ungelöst» am Mittwochabend prüft die Polizei neue Hinweise zu einem mehrere Jahre alten Vermisstenfall aus Eckernförde. Noch im Verlauf der ersten Stunden seien bei der Kriminalpolizeistelle in Eckernförde rund 80 Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet zu dem Verbleib des Mannes eingegangen, teilte die Polizei mit.

Inwieweit sich unter der Vielzahl der eingegangenen Meldungen konkrete Anhaltspunkte zu dem aktuellen Verbleib des Vermissten befinden, werden demnach die weiteren Ermittlungen und Überprüfungen der einzelnen Hinweise zeigen. Die Auswertung dauere noch an.

Der Mann ist seit dem 19. September 2021 vermisst. Er hatte gegen 18.00 Uhr seine Wohnung verlassen. Sein Lebensgefährte hatte ihn noch durch das Fenster über die Straße gehen sehen. Seitdem ist der damals 48 Jahre alte Mann verschwunden.