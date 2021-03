Viele Gerichtsverhandlungen im Norden mit Videotechnik

Ein Anwalt ist bei einer Gerichtsverhandlung per Video zugeschaltet. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Infolge der Corona-Pandemie führen die Gerichte in Schleswig-Holstein inzwischen viele Verhandlungen, bei denen Beteiligte per Video zugeschaltet sind. Nach Angaben des Justizministeriums erfasst die Statistik von Juni 2020 bis Februar des laufenden Jahres allein 866 Videoverhandlungen für die vier Landgerichte, die Amtsgerichte Kiel und Lübeck sowie das Oberlandesgericht. Die tatsächliche Zahl sei aber höher, weil nicht alle Fälle und bei weitem nicht alle Gerichte in diese Statistik einflossen. Allein das Landgericht Kiel kam auf 222 Verhandlungen per Video, wie aus der Antwort des Justizministeriums auf eine Kleine Anfrage des SSW-Landtagsabgeordneten Lars Harms hervorgeht.

