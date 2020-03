Viele Firmen erwarten Umsatzminus wegen Viruskrise

Berlin/Bremen (dpa/lni) – Viele Unternehmen erwarten, dass wegen der Coronavirus-Krise in den kommenden Monaten größere Umsätze auf dem Spiel stehen. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) rechnet jede zweite Firma in diesem Jahr mit einem Rückgang der Erlöse. Die Unsicherheit rund um die Ausbreitung des Erregers stimmt auch Betriebe im Nordwesten pessimistisch. In Bremen gab mehr als die Hälfte an, dass die Auswirkungen schon heute zu spüren seien. Dies teilte die Handelskammer am Freitag mit.

Zu den Problemen etlicher Firmen gehören etwa Reisebeschränkungen für Mitarbeiter, gestörte Lieferketten im Ausland oder eine verringerte Nachfrage wegen vorsichtiger Konsumenten. Besonders stark betroffen sind laut DIHK Messebetriebe, die Reisewirtschaft und das Gastgewerbe. Hier meldeten rund 70 Prozent der Unternehmen erhebliche Umsatzrückgänge im zweistelligen Bereich, weil es in einem bislang nicht gekannten Umfang flächendeckend Stornierungen gebe.

Auch in Bremen ist laut Kammer die Tourismuswirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen – außerdem treffe die Coronakrise Verkehrs- und Logistikfirmen. Industrie und Handel seien ebenfalls betroffen.

In Niedersachsen hatte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Rainer Balke, nach der Verschiebung der Hannover Messe jüngst von einem «Super-GAU» für die Hoteliers und Gastronomen in der Region gesprochen. Er forderte Unterstützung für die Branche, etwa in Form kurzfristiger Liquiditätshilfen. Für den kommenden Donnerstag ist eine Sondersitzung der Unternehmerverbände mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) geplant.