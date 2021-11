Viele fehlerhafte Frachtpapiere bei Abfalltransporten

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Polizeikelle in der Hand. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Bad Bentheim (dpa/lni) – Zahlreiche fehlerhafte Frachtpapiere bei Abfalltransporten hat die Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim festgestellt. Wie die Polizeidirektion Osnabrück am Donnerstag mitteilte, wurden beim Grenzübergang an der Autobahn 30 rund 40 Transporte überprüft. In vielen Fällen seien die Frachtpapiere nicht oder fehlerhaft ausgefüllt gewesen. In einem Fall sei auch ein illegaler Abfalltransport festgestellt worden: Ein Tanklastzug war mit 25 Tonnen Altfett beladen. In den Ladepapieren waren vier mögliche Zielorte ausgewiesen, wie es hieß.

Nach Rücksprache mit den zuständigen Umweltbehörden wurde den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen illegaler Abfallverbringung eingeleitet. Der Transport musste zurück an seinen Ausgangsort in den Niederlanden. Auf die Beteiligten komme eine empfindliche Geldstrafe zu, hieß es. In sieben weiteren Fällen kam es zu Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten.

Parallel zur Kontrollaktion wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Polizeidirektion Osnabrück und der niederländischen Umweltbehörde Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) unterzeichnet. Darin gehe es um eine intensivere Zusammenarbeit und die Bekämpfung von Umweltkriminalität.

