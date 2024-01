Viele Einsätze bei der Kooperativen Regionalleitstelle Nord

Harrislee (dpa/lno) –

In Flensburg sowie in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland haben die Einsatzkräfte einen einsatzreichen Jahreswechsel erlebt. Die Kooperative Regionalleitstelle Nord meldete für die Rettungsdienste von 19.00 Uhr am Sonntag bis 5.00 Uhr an Neujahr über 60 Einsätze.

Unter anderem verletzte sich demnach ein Mensch beim Anzünden einer Feuerwerksbatterie am Auge, eine andere Person erlitt durch eine Silvesterrakete eine Gesichtsverletzung. Zudem habe es vier Patiententransporte von den Inseln durch die DRF Luftrettung zu Kliniken auf dem Festland gegeben. Im Flensburger Hafen seien gegen 4.00 Uhr zwei Personen im Wasser gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten sie das Wasser aber bereits wieder verlassen.