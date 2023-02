Viele Besucher im Harz – Eingeschränkter Betrieb am Wurmberg

Braunlage (dpa) –

Der Skiliftbetrieb am Wurmberg im Harz ist wegen heftiger Sturmböen am Samstag nur eingeschränkt gelaufen. «Die Seilbahn kann gar nicht fahren», sagte ein Sprecher des Skigebietes. Weil die Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern pro Stunde wehten, wurde auch der Sessellift zeitweise angehalten. «Aber obwohl es auch noch regnet, sind die Skifahrer nicht aufzuhalten», sagte er zu dem großen Ansturm. Auf den Pisten auf Niedersachsens höchstem Berg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt lagen noch bis zu 50 Zentimeter Schnee, wie es hieß.

Weil in Sachsen-Anhalt die Schulferien bis zum Wochenende gehen und in Thüringen und Sachsen die Frühjahrsferien gerade losgegangen sind, ist der Harz voller Touristen. «Wir haben auch viele Kurzurlauber», sagte der Sprecher der Wurmbergseilbahn in Braunlage. «Und wir wollen noch bis Ostern Skifahren», meinte er.