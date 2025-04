Viel zu tun an den Verwaltungsgerichten

Schleswig (dpa/lno) –

Die Zahl der neu eingehenden Verfahren am Verwaltungs- und Landesverwaltungsgericht ist im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen. Es zeige sich, dass sich dieser Trend 2025 fortsetzt, teilten die beiden Gerichte heute in Schleswig mit. Sorgen bereiten den Angaben zufolge die offenen Richter-Stellen, die dringend nachbesetzt werden müssten, um die vielen Verfahren zeitnah zu bearbeiten.

Beim Verwaltungsgericht stiegen die Eingänge neuer Verfahren 2024 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20 Prozent auf 7.036. Dabei handelt es sich nach Gerichtsangaben um den dritten Anstieg der Eingangszahlen. Die Ursache

liegt in dem deutlichen Anstieg der Asylverfahren um knapp 30 Prozent auf 3.867.

Auch am Oberverwaltungsgericht haben sich die Eingangszahlen deutlich um gut 23 Prozent auf 1.016 Verfahren erhöht. Hier liegt ebenfalls der dritte Anstieg in Folge seit 2022 vor, wie das Gericht mitteilte. Das Asylrecht hatte mit gut 40 Prozent auch hier den größten Anteil an den Neueingängen.