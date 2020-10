Viel Wolken und Regen in Niedersachsen

Eine Frau geht bei regnerischem Wetter über eine Straße. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Nass und windig wird es in Niedersachsen in den kommenden Tagen. Am Donnerstag verdichten sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Tagesverlauf die Wolken und vielerorts regnet es. Die Temperaturen liegen zwischen 13 Grad im Wendland und 16 Grad in der Grafschaft Bentheim.

Am Freitag gibt es neben vielen Wolken zwischendurch etwas Sonnenschein. Nahe der Küste kann es zu Schauern kommen. Die Temperaturen bewegen sich laut DWD-Vorhersage um die 15 Grad. Am Samstag kann sich die Sonne bei Höchstwerten um die 13 Grad nur selten gegen die dichten Wolken durchsetzen. Nahe der Küste kommt es zu Schauern und Gewittern.

