Viel weniger Herzinfarktpatienten in Notaufnahmen

Rettungssanitäter bringen einen Mann in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: picture alliance/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Seit Beginn der Corona-Pandemie sind aus Sorge vor einer Ansteckung deutlich weniger Patienten mit einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt in den Hamburger Notaufnahmen gekommen. «Das dominierende Phänomen, das wir erlebt haben, war einfach das Thema Angst. Die Leute waren und sind immer noch extrem verunsichert», sagte Stephan Willems, Chefarzt Kardiologie an der Asklepios-Klinik in St. Georg, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Angst, sich anzustecken sei so groß gewesen, dass Betroffene das Krankenhaus lieber gemieden hätten. Sie hätten das Krankenhaus gleichgesetzt mit einer Covid-19-Infektion. «Notaufnahme heißt, ich infiziere mich. Dann bleibe ich lieber zu Hause und warte, bis meine Symptome von alleine wieder weggehen», hätten sich stattdessen viele Patienten gedacht.

Die Zahlen sprechen Bände und sorgen die Mediziner: Das Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) hat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum teilweise einen drastischen Rückgang der Patientenzahlen registriert. «Wir haben am UKE wochenweise die Schlaganfallzahlen aufgearbeitet und dabei ist deutlich geworden, dass wir etwa ab dem 18.3. bis zu 50 Prozent weniger Patienten mit Schlaganfällen auf unserer Stroke Unit hatten», sagte Christian Gerloff, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie am UKE, der dpa. Dieser Trend habe sich bis Mitte April fortgesetzt.

Auch bei den Asklepios-Kliniken sind die Zahlen spürbar gesunken. So seien – basierend auf gemittelten Zahlen aus den Jahren 2018 und 2019 – vom 23. März bis zum 26. April 115 Herzinfarktpatienten weniger eingeliefert worden. Das entspricht einem Rückgang um 37,4 Prozent. Medizinisch gibt es den Asklepios-Kliniken zufolge dafür keine Erklärung. Zudem seien viele Herzinfarkt-Patienten mit sehr schlimmen Schmerzen zwar doch noch ins Krankenhaus gekommen, aber eben deutlich später. «Das haben wir wirklich sehr oft erlebt.» Das sei lebensbedrohlich und könne zu dauerhaften Schäden führen. «Mit jeder Minute, die man verstreichen lässt, geht Herzmuskelgewebe kaputt und es entwickelt sich eine Herzschwäche.» Das sei in Deutschland absolut unnötig, weil es hierzulande flächendeckend einen 24-Stunden-Herz-Katheder-Notdienst gibt.

Kardiologe Willems appellierte deshalb eindringlich an Betroffene und ihre Angehörigen: «Es ist extrem wichtig, dass die Patienten wissen, dass sie auch in einer Situation, in der sich Infektionskrankheiten ausgebreitet haben, mit ihren herz- und schlaganfallartigen Beschwerden sicher in die Notaufnahmen gehen können.» Man könne sich zudem überall anstecken. «Aber es gibt kein erhöhtes Risiko in den Notaufnahmen, weil die sofort die Patienten trennen.»

Bei einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt werden Blutgefäße plötzlich nicht mehr ausreichend durchblutet. Schlaganfall-Symptome sind Lähmungen, Taubheitsgefühl auf einer Körperseite, Sehstörungen, Sprach- und Verständnisstörungen sowie Schwindel und starke Kopfschmerzen. Mit einem Herzinfarkt gehen meist mehrminütige plötzliche und sehr starke Schmerzen in der linken Brust, Atemnot und Angstgefühl bis zur Todesangst einher. In beiden Fällen sollte sofort der Notarzt gerufen werden – egal, ob Wochenende, nachts oder Corona-Pandemie ist.

In beiden Hamburger Häusern ist seit Anfang Mai ein Trend zur Normalisierung erkennbar. UKE-Klinikdirektor Gerloff: «Insofern sind wir nun wieder zuversichtlich, dass die Notfallversorgung sich stabilisiert und Patienten wieder unverzüglich den Rettungsdienst anrufen, wenn es ihnen schlecht geht.»

Herzspezialist Willems von Asklepios sieht da auch die Ärzte in der Pflicht, die proaktiv mit dem Phänomen umgehen und massiv aufklären sollten: «Geht nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch in den Krisenzeiten. Diese Herz- und Hirnerkrankungen machen ja nicht Halt vor einer Viruspandemie.»