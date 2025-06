Viel Sonne und bis zu 30 Grad zum Wochenstart

In Niedersachsen und Bremen soll es warm und sonnig werden. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Heute soll es in Niedersachsen und Bremen heiter und trocken sein, bei schwachem Wind. Die Temperaturen liegen bei ungefähr 19 Grad auf den Inseln und 24 Grad an der Küste, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Landesinneren werden 25 bis 30 Grad erwartet. Die höchsten Temperaturen werden am Mittellandkanal erreicht. Die Nacht zum Dienstag soll laut DWD überwiegend sternenklar sein. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 15 Grad.

Am Dienstag soll meist die Sonne scheinen, der Wind weht weiterhin schwach. Die Temperaturen steigen auf 32 bis 36 Grad an. Die Höchstwerte werden im Weserbergland erwartet. Auf den Inseln liegen die Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad. In der Nacht zum Mittwoch soll es laut DWD bei Tiefstwerten zwischen 14 und 19 Grad locker bewölkt oder klar sein. Vereinzelt kann es zu Tropennächten mit 20 Grad kommen.