Viel Sonne in Niedersachsen und Bremen

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Menschen in Niedersachsen und Bremen können sich in den kommenden Tagen über viel Sonnenschein freuen. Am Sonntag sind nur ein paar lockere Wolken am Himmel zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Abgesehen von etwas Nebelnässe und Reif am Morgen ist es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad, im Oberharz bei etwa drei Grad.

In der Nacht zu Montag ist es oft klar. Örtlich kann es neblig werden. Die Temperaturen sinken auf minus fünf bis minus ein Grad, auf den Inseln liegen sie bei etwa zwei Grad. Auch am Montag gibt es wieder viel Sonne. Erst im späteren Verlauf des Tages ziehen von Nordwesten her Wolkenfelder heran. Die Höchstwerte liegen zwischen acht Grad im Osten und zwölf Grad im südlichen Emsland. Im Oberharz liegen die Temperaturen bei etwa fünf Grad.

Wettervorhersage Niedersachsen und Bremen